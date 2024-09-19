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Siber güvenlik teşkilatı kuruluyor: Bakanı Hakan Fidan süreci anlattı

Siber güvenlik teşkilatı kuruluyor: Bakanı Hakan Fidan süreci anlattı

11:5919/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Siber güvenlik teşkilatı mı kurulacak?
Siber güvenlik teşkilatı mı kurulacak?

Lübnan'da meydana gelen patlamalar sonrası siber güvenlik önlemleri dünyanın gündeminde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konunun MGK'da gündeme geldiğini, yakın zamanda bunun hayata geçirileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Türk dış politikasına ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz." dedi. Bakan Fidan, "Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi." diye konuştu.

Siber güvenlik teşkilatı nedir, ne iş yapacak, ne zaman kurulacak?

Dışişleri Bakanı Fidan, “Müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması hükümetimizin gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koydular.” dedi. Bakan Fidan şunları söyledi: “Siber güvenlikle ilgili aslında ülkemizde kurumlarımızda büyük bir farkındalık var. Burada biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir Genel Müdürlüğümüz var aslında bu konuyla ilgilenen. Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı siber güvenlikle ilgili konularda oldukça yetkin kabiliyetleri var. Emniyet Teşkilatımızda yetenek var. Şimdi esas itibarıyla müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu, hükümetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız Milli Güvenlik Kurulu'nda da yapılan tartışmalar neticesinde, yani bunun artık olması gerektiği konusunda bir irade koydular. İnşallah çok yakın zamanda bunun hayata geçeceğini göreceğiz.”



#Siber güvenlik teşkilatı
#Hakan Fidan
#Siber güvenlik

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