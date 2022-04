​ Simit tarifi: Simit tarifi malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı ​ ​​

Kıtır kıtır simit yapmanın hem pratik hem kolay yolu var. İşte, pratik, çıtır çıtır kıvamında yiyebileceğiniz simit tarifi...

SİMİT NASIL YAPILIR? ADIM ADIM SİMİT TARİFİ

Simit; üzerindeki çıtır çıtır susamlarıyla, gevrek dokusu ve yumuşacık hamuruyla özellikle uzun pazar kahvaltılarının en çok tercih edilen yiyeceğidir. Okula ve işe giderken ise sokakta satılan sıcacık simitler mütevazi bir kahvaltı olarak karşımıza çıkar.

Her türlü yenilebilen simidin en güzel hali eski sokak simitleridir. Çıtır çıtır, sıcacık ve içi yumuşacık eski sokak simitleri ise evde bir kaç ana malzemenin birleştirilmesi ve bir takım püf noktalara dikkat edilmesi halinde herkesin kolaylıkla yapabileceği bir besindir. Evde simit yapımı sanılanın aksine son derece kolay ve basit bir işlemdir. Bu tarif için gereken malzemeler her evde her zaman bulunan malzemelerdir.

REKLAM

SİMİT MALZEMELERİ

1 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt 1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 adet yumurta 1 paket kuru maya 4 su bardağı un Üzeri için Yarım çay bardağı su Yarım çay bardağı pekmez 1 kase susam





SİMİT TARİFİNİN YAPILIŞI

1. Simit yapımı için ilk olarak derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şekeri koyun ve karıştırın.

2. Ardından içerisine yumurtayı da kırarak güzelce karıştırın.

3. Bu karışımın içerisine azar azar un ilave edin.

4. Tuzu da ekleyerek güzelce yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

5. Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

6. Mayalandıktan sonra minik bezeler halinde ayırın.

7. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin.

REKLAM

8. Suyla pekmezi karıştırın.

9. Susamları da hafif kavurun ve soğumaya bırakın.

10. Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya ardından susama bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın.

11. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 25-30 dakika kadar pişirin.

**Çıtır simitleriniz hazır.

***Afiyet olsun.

SİMİT TARİFİ HAZIRLIK VE PİŞME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞİYOR?

Fırında hazırlayabileceğiniz simiti 30-60 dakikada hazırlayabiliyorsunuz.

SİMİT KAÇ KALORİDİR?

1 porsiyon simit kalorisi 255/kcal'dir.

SİMİT YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Hazırladığınız hamur sert bir kıvamda olmalıdır.

SİMİT TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Susamları geniş tabanlı bir tavada, kısık ateşte kavurduktan sonra da simit yapımında kullanabilirsiniz. Fırına serptiğiniz su daha çıtır olmasını sağlayacak.

REKLAM

SİMİDİN FAYDASI BULUNUYOR MU?

Simit, lezzetli olduğu kadar faydalı bir besindir. Simidin üzerinde bulunan susamların içinde bol miktarda antioksidan ve vitamin bulunur. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici bir özelliğe de sahiptir. Susamın içinde yer alan demir ve vitaminler, kansızlığın önlenmesine yardımcı olur. Kansızlık sorunu yaşayan kişilerin öğünlerinde susam bulunan yiyeceklere yer vermesi önerilir. Susamlı simit tüketmek, bağırsak kanserine yakalanma riskini en aza indirir. Susamın içinde bulunan vitaminler beyin ve sinir hastalıklarının oluşumunu önemli ölçüde engeller. İçerdiği kalsiyum ve magnezyum ise, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirmeye yardımcı olur.

SİMİT KİLO ALDIRIR MI?

Simit çok fazla tüketilirse kilo aldırabilir. Fakat porsiyon kontrolünüzü yaparak kilo almayı önleyebilirsiniz. Sadece simitle karın doyurmayı düşünmüyorsanız diyet listelerinize simidi ekleyebilirsiniz. Simit, hamur işi olduğu için fazla tüketmekten kaçınılması gereken besinler arasında yer alır.

REKLAM

ÖZGÜN Pizza hamuru tarifi: Pizza hamuru malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı