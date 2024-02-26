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İstanbul’a yeni ulaşım müjdesi! Bugün hizmete giriyor! Seyahat süresi 20 dakika olacak

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete alınacak. Bakan Uraloğlu, 8,3 kilometre uzunluğunda 8 istasyonlu hatta seyahat süresinin 20 dakika olacağını söyledi. İşte Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı istasyonları.

09:13 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:16 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

İstanbul'da Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette olan 8,3 kilometrelik raylı sistem hattı, gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra yeniden hizmete açılıyor. İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl vaziyette olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattında gerekli iyileştirmeler tamamlandı.

Hat, bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek. Hattın içinde olduğu alanın önemli bir bölüme ise yaya kullanımı için tasarlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8,3 kilometre uzunluğunda 8 istasyonlu hatta seyahat süresinin 20 dakika olacağını söyledi.

Uraloğlu şöyle konuştu: ''8,3 kilometre uzunluğunda 8 istasyonla beraber buradaki taşımaları yapalım istiyoruz. 20 dakikalık seyahat süresi olmuş olacak. Ray hattının yanında yürüyüş ve bisiklet yolu var. Burası tam bir yaşam alanına dönecek turizme de katkı sağlayacak diye düşünüyoruz.''

''TURİZME DE KATKI SAĞLAYACAK, NOSTALJİK TURİSTİK OLACAK''

''Ray hattının yanında yürüyüş ve bisiklet yolu var.'' diyen Bakan Uraloğlu, ''Burası tam bir yaşam alanına dönecek turizme de katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. 78'lerdeki Kemal Sunal'ın meşhur çektiği filmdeki tren görseline benzettik. İçi çok modern ama dış görseli 30 yıl öncesine yakın. Marmaray'da kullandığımız treni burada giydirdik. Buraya Cerrahpaşa'ya bir istasyon daha ilave ettik.'' ifadesini kullandı.

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME TREN HATTI HANGİ İSTASYONLARDAN GEÇİYOR?

Marmaray'ın yapımından sonra atıl kalan 8 kilometrelik bir alan yaya odaklı raylı sistem projesi olarak hizmete girecek. 215 bin metrekarelik alanın 122 bin metrekaresi vatandaşların yaya olarak kullanımı için değerlendirildi.

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME TREN HATTI ULAŞIM SÜRESİ NE KADAR?

Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme duraklarından oluşan tek yönlü hattın sefer süresi 20 dakika olarak planlandı.



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