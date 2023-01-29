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ÖZET | Sivasspor - Adana Demirspor: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Adana Demirspor'un galibiyet golleri 41. dakikada Emre Akbaba ve 56. dakikada David Akintola'dan geldi. Sivasspor'un tek sayısı ise 63'te Isaac Cofie'den geldi. Süper Lig Sivasspor ve Adana Demirspor puan durumu nedir?

13:04 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sivasspor Adana Demirspor maç özeti

Sivasspor Adana Demirspor maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Lacivert-mavili ekip mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Emre Akbaba ve 56. dakikada David Akintola kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 63. dakikada Isaac Cofie'den geldi.

Sivasspor Adana Demirspor

Sivasspor Adana Demirspor maç özeti

  • 5. dakikada Yatabare'nin sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in sert vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  • 15. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
  • 41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından attığı pasta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gitti: 0-1
  • Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
  • 49. dakikada Emre Akbaba ile Ndiaye'nin ceza sahasında yaptığı verkaçta topla son olarak buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  • 51. dakikada Charisis'in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
  • 53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakibi Rodrigues'i çalımlayarak ceza sahası içerisinden yaptığı plase vuruşta, topu kaleci Ertaç Özbir kornere gönderdi.
  • 56. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında arka direkte bulunan Ndiaye'nin kafa pasıyla uzak direkte topla buluşan Akintola'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
  • 63. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı bire indirdi. Gradel'in sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Cofie, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-2
  • 68. dakikada Gradel'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta gitti.

Adana Demirspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Adana Demirspor bu galibiyetle ligde puanını 37'ye yükseltti. DG Sivasspor ise 18 puanda kaldı.



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ÖZET | Sivasspor - Adana Demirspor: 1-2
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