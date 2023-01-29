|
Sivasspor Adana Demirspor maç özeti
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Lacivert-mavili ekip mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Emre Akbaba ve 56. dakikada David Akintola kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 63. dakikada Isaac Cofie'den geldi.
Adana Demirspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Adana Demirspor bu galibiyetle ligde puanını 37'ye yükseltti. DG Sivasspor ise 18 puanda kaldı.