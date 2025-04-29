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Skype kapanıyor mu? Kullanıcılar ne yapacak?

Skype kapanıyor mu? Kullanıcılar ne yapacak?

10:0429/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
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Skype ne zaman kapanacak?
Skype ne zaman kapanacak?

Skype kullanıcıları için kötü haber geldi. 22 yıllık popüler iletişim platformu resmen kapanıyor. Peki Skype ne zaman kapanacak, yerine hangi uygulama kullanılacak? Detaylar haberimizde...

Microsoft, Skype uygulamasını 5 Mayıs 2025 itibarıyla kapatacağını açıkladı. 2003 yılında piyasaya sürülen ve 2011’de Microsoft tarafından satın alınan Skype, yıllar boyunca sesli ve görüntülü iletişimin öncülerinden biri olmuştu. Ancak son yıllarda FaceTime, WhatsApp ve Zoom gibi alternatiflerin yükselişi, Skype'ın popülerliğini gölgede bıraktı.

SKYPE YERİNE HANGİ UYGULAMA KULLANILACAK?

Microsoft, Skype kullanıcılarının sohbetlerini, kişilerini ve geçmiş verilerini 5 Mayıs 2025 tarihine kadar Microsoft Teams'e aktarmalarını öneriyor. Böylece kullanıcılar, iletişimlerine herhangi bir kesinti yaşamadan devam edebilecekler. Teams, birebir ve grup aramaları, mesajlaşma, dosya paylaşımı gibi Skype’ın sunduğu temel özelliklerin yanı sıra, toplantı planlama ve takvim entegrasyonu gibi gelişmiş işlevler de sunuyor.

SKYPE NEDEN KAPANIYOR?

Microsoft, bu kararı almasının arkasında kullanıcıların değişen beklentilerine daha iyi yanıt verebilme ve kaynaklarını daha etkin kullanma hedefinin yattığını belirtiyor. Şirket, özellikle pandemi döneminde büyük ilgi gören Microsoft Teams’e odaklanarak, daha kapsamlı ve modern bir iletişim deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu strateji sayesinde Microsoft, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için daha güçlü bir platform sunmayı hedefliyor.


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