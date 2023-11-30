"SMS kargo dolandırıcılığı nedir, b050 SMS ne anlama geliyor? ADABEYAN mesajı nedir, dolandırıcı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son günlerde, dolandırıcıların Adabeyan adını kullanarak gönderdikleri sahte mesajlarla, alıcıları kandırarak kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı iddia ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...

HERKESE AYNI TAKİP KODUNU GÖNDERDİLER





Kargo gönderimi adı altında gönderdikleri mesajda takip numarası kullanan şahıslar, herkese aynı takip numarasını gönderdi.





KİMLİK AVI DOLANDIRICILIĞI





Kimlik avı dolandırıcılığı olması muhtemel olan bu mesajda, kullanıcıların linke tıklamaması önem arz ediyor. Eğer linke tıklandıysa ya da yönlendirilen işlemler yapıldıysa, -eğer varsa- cihazınızda virüs veya güvenlik taraması yapılması önerilmektedir.





TRENDYOL EXPRESS İLE ALAKASI YOK





Gönderilen mesajdaki takip numarasının Trendyol Express ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Mesaj, kişisel bilgileri ele geçirme hedefine sahip olduğu için istenilen bilgilerin girilmemesi önem arz ediyor.





KİMLİK AVI DOLANDIRICILIĞINDAN NASIL KORUNULUR?





Kimlik avı dolandırıcılığı (phishing), çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu tür dolandırıcılıkta, sahte veya hileli bir şekilde kullanıcıların kişisel ve hassas bilgilerini elde etmek için yapılan manipülasyonlar kullanılır. Dolandırıcılar, genellikle e-posta, telefon, metin mesajları veya sahte web siteleri gibi iletişim araçlarını kullanarak potansiyel kurbanlarına güvenilir ve meşru bir kuruluş gibi davranır.





Kimlik avı dolandırıcıları, kullanıcıları yanıltmak için çeşitli taktikler kullanır. Örneğin, sahte bir banka e-postası gibi görünen bir ileti göndererek, kullanıcının hesap bilgilerini veya kimlik bilgilerini doğrulamasını isteyebilirler. Bu e-posta genellikle resmi bir logoyu, benzer bir e-posta adresini veya diğer güvenilir unsurları taklit ederek kurbanın güvenini kazanmayı amaçlar.





Dolandırıcılar ayrıca, kullanıcıları kötü amaçlı bir bağlantıya tıklamaya veya sahte bir web sitesine girmeye ikna etmek için sosyal mühendislik taktiklerini kullanabilirler. Bu sahte web siteleri, gerçek bir şirketin veya hizmetin resmi sitesini taklit ederek kullanıcının kişisel bilgilerini girmesini sağlar. Bu bilgiler arasında kullanıcı adları, parolalar, kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik numaraları gibi hassas veriler bulunabilir.





Kimlik avı dolandırıcılığı, kullanıcıların bilgilerini çalmak ve bu bilgileri kötü niyetli amaçlarla kullanmak için kullanılır. Dolandırıcılar, bu bilgileri finansal dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, hesap ele geçirme veya diğer suç faaliyetleri için kullanabilirler.





Kimlik avı dolandırıcılığına karşı korunmanın bazı yolları şunlardır:





Şüpheli e-postaları ve mesajları dikkatlice inceleyin. Güvenilir olmayan veya beklenmedik e-postalara tıklamadan veya kişisel bilgilerinizi vermeyin.





Web sitelerinin güvenliğini kontrol edin. Gerçek bir web sitesine girdiğinizden emin olmak için adres çubuğundaki URL'yi doğrulayın ve siteye güvenli bir bağlantı (HTTPS) olduğundan emin olun.





Kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun. İnternet üzerinde veya telefonla yapılan görüşmelerde, kişisel veya mali bilgilerinizi paylaşmadan önce kiminle konuştuğunuzu doğrulayın.





Güçlü ve benzersiz parolalar kullanın. Her bir çevrimiçi hesap için farklı, karmaşık ve güvenli parolalar kullanmak önemlidir.





Güvenilir bir güvenlik yazılımı kullanın. Bilgisayarınızı, cep telefonunuzu veya diğer cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve kimlik avı girişimlerine karşı korumak için güncel bir güvenlik yazılımı kullanın.



