Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın eski oyuncusu Sofiane Feghouli'yi renklerine bağladı

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sofiane Feghouli kimdir?

Sofiane Feghouli veya Süfyan Feguli, 22 Aralık 1989 tarihinde Levallois-Perret, Fransa'da doğdu. Fransa'da yetişmiş Cezayirli millî futbolcudur. Orta sahada sağ ve sol kanatlarda görev alabilmektedir. Cezayir millî futbol takımında da oynamaktadır.

Sofiane Feghouli Kariyeri

PSG altyapısında Grenoble'ye transfer olmuş ve Grenoble'de 33 numarayı giymiştir. Henüz 17 yaşında iken 27 Nisan 2007'de Ligue 2'de ilk golünü kaydetmiştir. Montpellier'e karşı oynamıştır.

17 yaşında iken lakabı ise Yeni Zidane idi. Oyun tarzı ile Zidan'a benzetilmektedir. Grenoble'de 60 maça çıkıp 3 de gol atmıştır. Klas bir futbolcu olan Feghouli 2010 yılında La Liga'nın büyük kulüplerinden Valencia'ya transfer olmuştur. İlk dönem dahil 3 maçta görev almıştır. 2011 yılının devre arasında UD Almería takımına kiralık verilmiştir. Burdada çok fazla forma şansı bulamayıp 9 maça çıkmıştır 2 de gol kaydetmiştir. 2011 yazında Valencia'ya geri dönmüştür. 2011-12 sezonunda Unai Emery tarafından daha çok şans verilen Feghouli 33 maça çıkıp 6 gol 12 asist ile skora fayda sağlamıştır. 2017 yılında Galatasaray'a transferen olan Feghouli için Galatasaray, West Ham'a 4.25 milyon € bonservis bedeli ödedi. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Galatasaray ile şampiyonluk yaşamıştır.

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Sofiane Feghouli Millî takım kariyeri

Aslen Cezayirli olan oyuncu Fransa millî takımını seçmiştir. 12 Kasım 2008'de hazırlık maçında Raymond Domenech tarafından Uruguay maçında ilk kez görev verilmiştir. Cezayir millî takım teknik direktörü Rabah Saadane tarafından Cezayir-Mali maçının kadrosuna çağrılmıştır. Cezayir takım kaptanı Yazid Mansouri'de kendisini telefonla arayarak Cezayir millî takımına davet etmiştir.

2014 FIFA Dünya Kupasında Cezayir millî takımıyla gruptan çıkma başarısı göstermiştir.