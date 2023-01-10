Özgün 1 dönem sonu karneleri ne zaman verilecek 2023? 15 tatil öncesi karne tarihi
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1. dönem sonu karneleri ne zaman verilecek 2023? 15 tatil öncesi karne tarihi

Karneler ne zaman alınacak sorusu, ocak ayının ilk günlerinde veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci, ilk dönemin karnelerini alarak 15 tatile (yarıyıl) adım atacak. Kimi öğrenci sömestr tatilinde dinlenirken kimi öğrenci de derslerindeki eksikleri tamamlayacak. Öğretmenler e-okul sistemi üzerinden not girişi yapıyor. Peki, okullarda 1. dönem sonu karneleri ne zaman, hangi tarihte verilecek? İşte sömestr karnelerinin verileceği tarih...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sömerstr karne günü 2023: 1. dönem sonu karneleri ne zaman verilecek?
Karne günü 2023

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında gerçekleşti. Ardından ise 15 günlük sömestr tatili geliyor. Yarıyıl tatili olarak bilinen 15 günlük süreçte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir nebze dinleniyor.

Tatil öncesi ise ilk dönem karneleri veriliyor. Heyecanla notlarını görmeyi bekleyen öğrenciler, "karne günü ne zaman" merak ediyor.

1. DÖNEM SONU KARNELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İlk dönem karneleri, 15 günlük tatil için son ders günü olan 20 Ocak Cuma öğle saatlerinde verilecek.

Ardından yarıyıl tatili başlayacak. Sömestr 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek ve ders başı yapılacak.

2023 YARIYIL (15 TATİL) NE ZAMAN?

Öğrencileri ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatili bekliyor. Öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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