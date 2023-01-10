1. dönem sonu karneleri ne zaman verilecek 2023? 15 tatil öncesi karne tarihi Karneler ne zaman alınacak sorusu, ocak ayının ilk günlerinde veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci, ilk dönemin karnelerini alarak 15 tatile (yarıyıl) adım atacak. Kimi öğrenci sömestr tatilinde dinlenirken kimi öğrenci de derslerindeki eksikleri tamamlayacak. Öğretmenler e-okul sistemi üzerinden not girişi yapıyor. Peki, okullarda 1. dönem sonu karneleri ne zaman, hangi tarihte verilecek? İşte sömestr karnelerinin verileceği tarih...

Abone Ol