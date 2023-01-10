1. dönem sonu karneleri ne zaman verilecek 2023? 15 tatil öncesi karne tarihi

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında gerçekleşti. Ardından ise 15 günlük sömestr tatili geliyor. Yarıyıl tatili olarak bilinen 15 günlük süreçte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir nebze dinleniyor.
Tatil öncesi ise ilk dönem karneleri veriliyor. Heyecanla notlarını görmeyi bekleyen öğrenciler, "karne günü ne zaman" merak ediyor.
1. DÖNEM SONU KARNELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
İlk dönem karneleri, 15 günlük tatil için son ders günü olan 20 Ocak Cuma öğle saatlerinde verilecek.
Ardından yarıyıl tatili başlayacak. Sömestr 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek ve ders başı yapılacak.
2023 YARIYIL (15 TATİL) NE ZAMAN?
Öğrencileri ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatili bekliyor. Öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.
17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.