Somon balığı, hem lezzetli hem de besleyici bir balık türüdür. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon, birçok farklı pişirme yöntemiyle sofralarımıza geliyor.

SOMON BALIĞI NASIL PİŞİRİLİR?

Özelikle omega 3 bakımından çok zengin olan somon balığı kılçıksız, etli ve yağlı yapısı ile hem besleyici, hem de doyurucu bir deniz ürünüdür. Pembeye yakın rengiyle dikkat çeken somon aynı zamanda diğer bazı balıkların aksine her türlü pişirme tekniğine uygun da bir malzemedir.

SOMON PİŞİRME YÖNTEMLERİ

İşte somon balığını pişirme yöntemlerinden bazıları:

1. Izgara Somon:

Somon filetosunu zeytinyağı, tuz, karabiber ve dilediğiniz baharatlarla marine edin.

Izgarayı önceden ısıtın.

Somonu ızgaranın üzerine yerleştirin ve her iki tarafını da yaklaşık 4-6 dakika pişirin. Pişirme süresi somonun kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

2. Fırında Somon:

Fırını 200°C'ye ısıtın.

Somon filetosunu yağlı kağıt üzerine yerleştirin.

Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve dilediğiniz diğer baharatları ekleyin.

Yaklaşık 12-15 dakika boyunca veya somonun içi pembe kalacak şekilde pişirin.

3. Tavada Somon:

Büyük bir tavayı orta-yüksek ateşte ısıtın ve bir miktar zeytinyağı ekleyin.

Somonu tuz, karabiber ve diğer baharatlarla marine edin.

Somonu tavaya ekleyin ve her iki yüzünü de yaklaşık 3-5 dakika pişirin.

4. Buğulama Yöntemiyle Somon:

Büyük bir tavada su ve dilediğiniz aromatik malzemeleri (soğan, sarımsak, defne yaprağı vs.) kaynatın.

Somonu bu suya ekleyin ve kapağını kapatıp kısık ateşte somon iyice pişene kadar buğulayın.

5. Füme Somon:

Bu yöntem, somonun tütsülenerek uzun süre saklanmasını sağlar ve soğuk servis edilir. Füme somon genellikle dilimlenerek servis edilir.

6. Sote Somon:

Küçük somon parçalarını zeytinyağı, tuz, karabiber ve diğer baharatlarla marine edin.

Tavayı orta ateşte ısıtın ve somon parçalarını ekleyin.

Sık sık karıştırarak somon parçalarını pişirin.

7.Çiğ Somon

Suşi sevenler bilirler; somon çiğ olarak tüketilebilen balıklardandır. Dahası Norveçlilerin ‘gravlax’ isimli balıkmezesi de çiğ somonun en iyi örneklerindendir. Bunun için balıklarınızı tuz, şeker ve hardala bulayıp marine olması için 20 dakika kadar bekletmeniz yeterli. Ayrıca somonla tartar da yapabilirsiniz.

SOMON PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Somonu pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli şey, balığın taşınmamasıdır. Fazla pişmiş somon kuru ve lezzetsiz olabilir. İdealde, somonun içi hafifçe pembe kalmalıdır. Ayrıca, somonun tazeliği de lezzetini doğrudan etkiler, bu nedenle taze somon kullanmaya özen gösterin.

SOMON BALIĞI FAYDALARI

Somon balığı, beslenme uzmanları tarafından sıkça tavsiye edilen ve birçok faydaya sahip olan bir deniz ürünüdür. İşte somon balığının sağlık yararları:

Omega-3 Yağ Asitleri Açısından Zengindir: Somon, EPA ve DHA adlı iki temel omega-3 yağ asidini yüksek miktarda içerir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, inflamasyonu azaltabilir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.

Yüksek Kaliteli Protein Kaynağıdır: Somon, kas büyümesi, kemik sağlığı ve vücudun diğer önemli fonksiyonlarını sürdürmek için gereken yüksek kaliteli proteini sağlar.

B Vitaminleri Açısından Zengindir: Somon, B1, B2, B3, B5, B6, B9 ve B12 vitaminleri de dahil olmak üzere çeşitli B vitaminlerini içerir. Bu vitaminler enerji üretimi, DNA onarımı ve sinir sistemi fonksiyonları için gereklidir.

İyi Bir Potasyum Kaynağıdır: Somon, potasyum açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Selenyum İçerir: Somon, kemik sağlığını destekleyen, tiroid fonksiyonlarını iyileştiren ve vücudu serbest radikallere karşı koruyan selenyum minerali bakımından zengindir.

Astaksantin Kaynağıdır: Somon, astaksantin adlı bir antioksidan içerir. Astaksantin, kalp sağlığını destekleyebilir, inflamasyonu azaltabilir ve serbest radikallere karşı koruma sağlar.

Kalp Sağlığını Destekler: Somon, kalp sağlığını destekleyen çeşitli besin maddeleri ile doludur. Düzenli olarak somon tüketmek, kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir, iyi kolesterol seviyelerini artırabilir ve trigliserid seviyelerini düşürebilir.

Kemik Sağlığını Destekler: Somon, D vitamini açısından zengindir. D vitamini, kalsiyumun emilimini destekleyerek kemik sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Ağırlık Kontrolüne Yardımcı Olabilir: Somon, protein açısından zengin olduğundan, tokluk hissini artırabilir ve yemek yeme sıklığını azaltabilir, bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Beyin Sağlığını Destekler: Somonun içerdiği omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını destekler ve yaşla ilgili bilişsel gerilemeyi azaltabilir.

Bu faydaları elde etmek için somonun taze ve kaliteli olmasına dikkat etmek önemlidir. Mümkünse vahşi yakalanan somonu tercih edin, çünkü çiftlik somonu bazen daha az omega-3 içerebilir ve bazı kontaminantlara maruz kalabilir.



