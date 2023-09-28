Somon balığı
Somon balığı, hem lezzetli hem de besleyici bir balık türüdür. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon, birçok farklı pişirme yöntemiyle sofralarımıza geliyor.
SOMON BALIĞI NASIL PİŞİRİLİR?
Özelikle omega 3 bakımından çok zengin olan somon balığı kılçıksız, etli ve yağlı yapısı ile hem besleyici, hem de doyurucu bir deniz ürünüdür. Pembeye yakın rengiyle dikkat çeken somon aynı zamanda diğer bazı balıkların aksine her türlü pişirme tekniğine uygun da bir malzemedir.
SOMON PİŞİRME YÖNTEMLERİ
İşte somon balığını pişirme yöntemlerinden bazıları:
1. Izgara Somon:
Somon filetosunu zeytinyağı, tuz, karabiber ve dilediğiniz baharatlarla marine edin.
Izgarayı önceden ısıtın.
Somonu ızgaranın üzerine yerleştirin ve her iki tarafını da yaklaşık 4-6 dakika pişirin. Pişirme süresi somonun kalınlığına bağlı olarak değişebilir.
2. Fırında Somon:
Fırını 200°C'ye ısıtın.
Somon filetosunu yağlı kağıt üzerine yerleştirin.
Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve dilediğiniz diğer baharatları ekleyin.
Yaklaşık 12-15 dakika boyunca veya somonun içi pembe kalacak şekilde pişirin.
3. Tavada Somon:
Büyük bir tavayı orta-yüksek ateşte ısıtın ve bir miktar zeytinyağı ekleyin.
Somonu tuz, karabiber ve diğer baharatlarla marine edin.
Somonu tavaya ekleyin ve her iki yüzünü de yaklaşık 3-5 dakika pişirin.
4. Buğulama Yöntemiyle Somon:
Büyük bir tavada su ve dilediğiniz aromatik malzemeleri (soğan, sarımsak, defne yaprağı vs.) kaynatın.
Somonu bu suya ekleyin ve kapağını kapatıp kısık ateşte somon iyice pişene kadar buğulayın.
5. Füme Somon:
Bu yöntem, somonun tütsülenerek uzun süre saklanmasını sağlar ve soğuk servis edilir. Füme somon genellikle dilimlenerek servis edilir.
6. Sote Somon:
Küçük somon parçalarını zeytinyağı, tuz, karabiber ve diğer baharatlarla marine edin.
Tavayı orta ateşte ısıtın ve somon parçalarını ekleyin.
Sık sık karıştırarak somon parçalarını pişirin.
7.Çiğ Somon
Suşi sevenler bilirler; somon çiğ olarak tüketilebilen balıklardandır. Dahası Norveçlilerin ‘gravlax’ isimli balıkmezesi de çiğ somonun en iyi örneklerindendir. Bunun için balıklarınızı tuz, şeker ve hardala bulayıp marine olması için 20 dakika kadar bekletmeniz yeterli. Ayrıca somonla tartar da yapabilirsiniz.
SOMON PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Somonu pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli şey, balığın taşınmamasıdır. Fazla pişmiş somon kuru ve lezzetsiz olabilir. İdealde, somonun içi hafifçe pembe kalmalıdır. Ayrıca, somonun tazeliği de lezzetini doğrudan etkiler, bu nedenle taze somon kullanmaya özen gösterin.
SOMON BALIĞI FAYDALARI
Somon balığı, beslenme uzmanları tarafından sıkça tavsiye edilen ve birçok faydaya sahip olan bir deniz ürünüdür. İşte somon balığının sağlık yararları:
Bu faydaları elde etmek için somonun taze ve kaliteli olmasına dikkat etmek önemlidir. Mümkünse vahşi yakalanan somonu tercih edin, çünkü çiftlik somonu bazen daha az omega-3 içerebilir ve bazı kontaminantlara maruz kalabilir.