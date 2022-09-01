Özgün 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Nefesler öğretmen adayları için tutuldu
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20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Nefesler öğretmen adayları için tutuldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön başvuruların 24-26 Temmuz tarihleri arasında alınan sözleşmeli öğretmenlik atamalarında büyük gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Peki, MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, öğretmen tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak? İşte 2022 öğretmen atama tercih sonucu sorgulama ekranı e devlet ve MEB atama sonuçları 2022 detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: 20 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı: 2022 sözleşmeli öğretmen atama listesi
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2022 MEB

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek olan 20 Bin Öğretmen Ataması töreninin akabinde tercih sonuçları belli olacak. Nefesini tutup atama sonuçlarını bekleyen adaylar, atama sonuçları nereden öğrenilir diye merak ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuruları takip ediliyor. MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte merak edilenlerin yanıtı ve toplantı saati.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim işlemeye başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Ön başvuru süreci 26 Temmuz'a kadar sürdü.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edildi.

Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Atama sonuçları için gözler MEB'de.

MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama e devlet ekranı
MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama e devlet ekranı

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 1 Eylül 2022 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç listesi için tıklayın

  • Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı.
  • Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

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