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Özgün SON DAKİKA Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?
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SON DAKİKA: Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?

Son zamanlarda oldukça merak edilen ve takip edilen konulardan bir tanesi altın fiyatları olabilir. Altın fiyatları haftanın ilk gününde aşağı doğru seyre doğru inmeye başladı. Peki, 11 nisan 2022 ( Pazartesi) çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte güncel altın rakamları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?
​SON DAKİKA: Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?

Son zamanlarda oldukça merak edilen ve takip edilen konulardan bir tanesi altın fiyatları olabilir. Altın fiyatları haftanın ilk gününde aşağı doğru seyre doğru inmeye başladı. Peki, 11 nisan 2022 ( Pazartesi) çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte güncel altın rakamları...

Gram altın

  • 918,46
  • 923,71

Çeyrek altın

  • 1.472,96
  • 1.505,53

Spot altın/ Gr fiyatı

  • 920,60
  • 920,81

SON DAKİKA: Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın/ons fiyatı

  • 1.942,89
  • 1.943,33

Cumhuriyet altını

  • 5.891,84
  • 6.003,70

Yarım altın

  • 2.936,85
  • 3.011,07

Ziynet altın

  • 5.891,84
  • 6.003,70

SON DAKİKA: Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?SON DAKİKA: Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?SON DAKİKA: Altın fiyatları 11 Nisan 2022 Çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar?

Ata altın

  • 6.086,36
  • 6.236,76

14 ayar bilezik gramı

  • 504,34
  • 605,41

22 ayar bilezik gramı

  • 833,80
  • 862,02

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