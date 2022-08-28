Özgün Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos Meteoroloji hava durumu raporu
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Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merakla beklenen tahmini hava durumu raporunu yayınladı. Pazar gününü fırsat bilen vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte, Meteoroloji son dakika İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Ağustos hava durumu raporu haberlerinin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Bugün yağmur var mı hava kaç derece? İstanbul, Ankara, İzmir 28 Ağustos Pazar hava durumu 5 günlük
Meteoroloji hava durumu son durum

Bugün havanın nasıl olacağı, pazar gününü dışarda ailesiyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum, Amasya ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu,

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi hava durumu

Parçalı, kuzeybatısı zaman zaman çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Güney Doğu Anadolu bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık.

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