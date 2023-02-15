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Deprem bölgesindeki 10 ilde az, orta, ağır hasarlı binalar tespit edildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin etkilediği 10 ilde bina hasar testip çalışması tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, "387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre, acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var" dedi.

12:52 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
10 ilde hasar tespit çalışmaları

10 ilde hasar tespit çalışmaları

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarımız 7 bin 100 personelle sürüyor. 387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre; acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bin 655 bina az hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz" dedi.

DEPREMDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise depremin yaşandığı illerdeki hasar tespit çalışmaları kapsamında, 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde inceleme yapıldığı belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği belirtildi. 11 bin 114 binada bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu kaydedildi.



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#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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40 dakika önce
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