AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10:46'da gerçekleşen depremin derinliği 9.55 kilometre olarak ölçüldü.
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