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Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD açıkladı

Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD açıkladı

11:0919/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Son dakika haberi: Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığına göre deprem yerin 9.55 km altında gerçekleşti.

AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10:46'da gerçekleşen depremin derinliği 9.55 kilometre olarak ölçüldü.


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