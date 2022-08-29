Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye oldu İmam hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Konser sırasında imam hatiplileri 'sapık' diyerek hedef alan ve tutuklu yargılanan şarkıcı Gülşen ile ilgili "Gülşen serbest kalacak mı, Gülşen tahliye oldu mu" sorusu merak ediliyordu. Gülşen hakkında verilen karar son dakika gelişmesi ile açıklandı. İşte detaylar...

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