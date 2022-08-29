Özgün Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye oldu
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Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye oldu

İmam hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Konser sırasında imam hatiplileri 'sapık' diyerek hedef alan ve tutuklu yargılanan şarkıcı Gülşen ile ilgili "Gülşen serbest kalacak mı, Gülşen tahliye oldu mu" sorusu merak ediliyordu. Gülşen hakkında verilen karar son dakika gelişmesi ile açıklandı. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Gülşen ev hapsine mi alındı, Gülşen tahliye oldu mu? Gülşen hakkında karar belli oldu
Gülşen tahliye oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle re’sen soruşturma başlattı. Hakkında TCK 216 halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamasıyla soruşturma başlatılan Gülşen geçtiğimiz perşembe günü tutuklanmıştı. Şarkıcı Gülşen hakkında verilen karar belli oldu.

GÜLŞEN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE OLDU

Konser sırasında imam hatiplileri 'sapık' diyerek hedef alan ve tutuklu yargılanan şarkıcı Gülşen konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz kabul edildi. Mahkeme tarafından şarkıcı Gülşen'in, ev hapsine karar verilerek tahliyesine karar verildiği öğrenildi.


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