Galatasaray, Mauro Icardi transferiyle ilgili KAP açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi ve PSG ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Galatasaray, Icardi için Fransız kulübüne 10 milyon euro bonservis ödeneceğini açıklarken, Arjantinli golcüye ise yıllık 6 milyon euro maaş verileceği bildirildi. İşte KAP'a yapılan o açıklama:

Galatasaray, Icardi’ye ne kadar ödeyecek?

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Icardi kimdir?

Mauro Emanuel Icardi Rivero (19 Şubat 1993 doğumlu), Süper Lig kulübü Galatasaray'da forvet olarak oynayan Arjantinli profesyonel futbolcudur.

Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu ve kariyerine Barcelona'nın gençlik akademisinde başladı, ancak kulüp için as takımda hiç oynamadı. 2008'de Sampdoria'ya transfer oldu ve 2010'da Serie A'da ilk maçına çıktı. 2012'de Inter Milan'a katıldı ve İtalya'nın en iyi forvetlerinden biri oldu. 2019'da Paris Saint-Germain'e transfer oldu, ancak orada forma şansı bulamadı. 2022'de Galatasaray'a kiralık olarak katıldı.

Inter Milan ile Coppa Italia ve Supercoppa Italiana kazandı.

Arjantin formasını 8 kez giydi ve 1 gol attı. Icardi üretken bir golcüdür ve klinik bitirme yeteneği ile tanınır. İyi bir liderdir ve hem Inter Milan hem de Arjantin'i kaptan olarak taşımıştır.

Kişisel hayatında, Icardi eski Arjantinli model ve televizyon kişiliği Wanda Nara ile evlidir. Birlikte iki kızı var.







