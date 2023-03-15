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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. İşte detaylar.

14:47 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Son dakika Kahramanmaraş haberleri

Son dakika Kahramanmaraş haberleri

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BETON MİKSERİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda meydana geldi. T.K. idaresindeki beton mikseri ile üniversite kavşağı istikametine seyir halinde ilerleyen İ.K. yönetimindeki araç çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Savrulan beton mikserinin kaldırılması ile birlikte yol, kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.




#Kahramanmaraş
#beton mikseri
#Oruç Reis Mahallesi
#Onikişubat ilçesi
1 saat önce
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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5 yaralı
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