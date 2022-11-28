ÖSYM duyurdu: KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı!

KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adaylarının gündemindeki yerini koruyordu. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken bir son dakika açıklaması geldi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI

2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş sıralaması yerleştirme işlemlerinde hiçbir etkisi bulunmasa da adaylar sınava katılan diğer kişilerle kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan tanıyor.

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Branş bazında sıralama hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri bu işlemin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi yoktur.

Branş bazında sıralamalar, sadece adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş ve kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Haliyle başka hiçbir yerde kullanılamaz.