Son dakika... Üs bölgesine saldırı: 6 asker yaralı (Hakkari Haberleri)

Son dakika... Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 6 asker yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çukurca ilçesindeki Zer Tepe ve Kırmızıkaya üs bölgelerine bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 6 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Hakkari'de PKK/KCK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ağaç dibine gömülü mühimmat bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Aralık'ta Şemdinli ilçesi Uslu köyü Ulaşan mezrası kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde ağaç dibine gömülü vaziyette 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 havan mühimmatı,obüs mühimmatı ve 50 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."