logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem! 1 Ekim AFAD bugün yaşanan son depremler listesi

Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem! 1 Ekim AFAD bugün yaşanan son depremler listesi

10:271/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Deprem
Deprem

1 Ekim Salı günü, ev ve iş yerlerinde meydana gelen sarsıntıları hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde gün içinde farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Kurumlar oluşan sarsıntıları tüm detaylı verileriyle paylaşıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bulundukları bölgede sarsıntıları hisseden vatandaşlar son dakika deprem bilgisini araştırıyor. 1 Ekim 2024 Salı gününe ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı bilgileri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 05:04'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

1 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2024-10-01 09:45:56 39.24472 40.89222 6.72 ML 1.9 Karlıova (Bingöl)

2024-10-01 09:16:03 37.28778 29.46972 11.32 ML 1.7 Acıpayam (Denizli)

2024-10-01 09:03:02 38.58 27.93333 8.93 ML 1.1 Ahmetli (Manisa)

2024-10-01 08:55:55 39.25167 40.85083 6.99 ML 2.8 Karlıova (Bingöl)

2024-10-01 08:16:59 37.72722 35.57556 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)

2024-10-01 08:04:37 39.24472 40.88583 18.62 ML 3.3 Karlıova (Bingöl)

2024-10-01 07:23:34 40.07444 31.84111 6.85 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)

2024-10-01 07:20:48 37.43194 36.48167 6.98 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-10-01 07:05:59 38.95167 25.98417 6.9 ML 2.1 Ege Denizi - [49.19 km] Karaburun (İzmir)

2024-10-01 06:53:06 37.48944 37.02944 6.93 ML 3.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-10-01 05:24:20 39.01528 43.59444 7.17 ML 2.0 Erciş (Van)

2024-10-01 05:14:31 38.42889 38.98472 7.04 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)

2024-10-01 05:05:38 38.13444 37.81722 7.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-10-01 04:59:30 38.09444 37.15833 6.94 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-10-01 04:35:19 39.05333 33.39667 7.01 ML 1.2 Tuz Gölü - [09.88 km] Şereflikoçhisar (Ankara)

2024-10-01 04:33:23 38.08556 37.60944 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-10-01 04:12:28 39.12444 29.02417 10.29 ML 1.1 Simav (Kütahya)

2024-10-01 03:13:30 40.13861 31.79333 7.01 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)

2024-10-01 02:57:14 38.27556 37.75639 11.76 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)



#deprem
#son depremler
#afad
#kandilli
#son dakika
#deprem haberleri

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tüpraş temettü ne zaman yatacak 2024? Tüpraş temettü ödemesi neden yatmadı, bugün yatar mı?