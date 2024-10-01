1 Ekim Salı günü, ev ve iş yerlerinde meydana gelen sarsıntıları hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde gün içinde farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Kurumlar oluşan sarsıntıları tüm detaylı verileriyle paylaşıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bulundukları bölgede sarsıntıları hisseden vatandaşlar son dakika deprem bilgisini araştırıyor. 1 Ekim 2024 Salı gününe ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı bilgileri...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 05:04'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
1 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.
AFAD SON DEPREMLER EKRANI
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-10-01 09:45:56 39.24472 40.89222 6.72 ML 1.9 Karlıova (Bingöl)
2024-10-01 09:16:03 37.28778 29.46972 11.32 ML 1.7 Acıpayam (Denizli)
2024-10-01 09:03:02 38.58 27.93333 8.93 ML 1.1 Ahmetli (Manisa)
2024-10-01 08:55:55 39.25167 40.85083 6.99 ML 2.8 Karlıova (Bingöl)
2024-10-01 08:16:59 37.72722 35.57556 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-10-01 08:04:37 39.24472 40.88583 18.62 ML 3.3 Karlıova (Bingöl)
2024-10-01 07:23:34 40.07444 31.84111 6.85 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-10-01 07:20:48 37.43194 36.48167 6.98 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-01 07:05:59 38.95167 25.98417 6.9 ML 2.1 Ege Denizi - [49.19 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-01 06:53:06 37.48944 37.02944 6.93 ML 3.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-01 05:24:20 39.01528 43.59444 7.17 ML 2.0 Erciş (Van)
2024-10-01 05:14:31 38.42889 38.98472 7.04 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-01 05:05:38 38.13444 37.81722 7.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-01 04:59:30 38.09444 37.15833 6.94 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 04:35:19 39.05333 33.39667 7.01 ML 1.2 Tuz Gölü - [09.88 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2024-10-01 04:33:23 38.08556 37.60944 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-01 04:12:28 39.12444 29.02417 10.29 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2024-10-01 03:13:30 40.13861 31.79333 7.01 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-10-01 02:57:14 38.27556 37.75639 11.76 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)