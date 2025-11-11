Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün deprem oldu mu? 11 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Bugün deprem oldu mu? 11 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

08:5311/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Deprem
Deprem

En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak bugünkü depremleri görüntüleyebilirsiniz. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak edenler için 11 Kasım 2025 son depremler listesi haberimizde.

11 Kasım'da Türkiye genelinde yaşanan depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden bilgi verildi. Vatandaşların sıkça sorduğu 'Bugün deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı, bu iki kurumun web sitelerinde anlık olarak paylaşılmaktadır. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi listeleyerek, bölgesel deprem araştırması yapıyor.

SON DEPREMLER 11 KASIM 2025

00:02 Balıkesir Sındırgı 4.3

AFAD verilerine göre Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.



#deprem
#son depremler
#en son depremler
#kandilli
#afad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. yargı paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, Meclis açıklaması geldi mi?