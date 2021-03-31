Son gün! Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ uzatıldı mı ?

Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Kısa çalışma ödeneği için süre uzatılacak mı?

Çalışanların maaşlarının bir kısmını İşsizlik Fonu’nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için süre 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Mart ayı kısa çalışma ödeneği için vatandaşlar, “kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak, Mart ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak” gibi soruları merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara göre kısa çalışma ödeneği için bugün son gün. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdürenler Kısa çalışma ödeneği için süre uzatılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Kısa çalışma ödeneği için süre uzatılacak mı? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KÇÖ NE ZAMAN BİTİYOR?

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Kısa çalışma ödeneği için bugün son gün. Konuyla ilgili Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık”

Kısa çalışma ödeneğinde, Mart ayı maaşlarının Nisan ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİNCE NE OLACAK?

Kısa çalışma ödeneği sona ermesinin ardından iş verenler için iki yol gözükecek. Ya çalışanlar normal çalışma şekline geri dönecek ya da izne çıkarılacak.

Pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine “Normalleşme desteği” adı altında İŞKUR tarafından prim desteği sağlanacak. Bu destekle pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılmak suretiyle desteklenerek normalleşme süreci hızlandırılacak.

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Bir diğer seçenek olan ücretsiz izne çıkarmada ise çalışanlara nakdi ücret desteği ödemesi yapılacak. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye çıkarıldı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.

ASO BAŞKANI ÖZDEBİR, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DESTEĞİNİN DEVAM ETMESİ TALEBİNDE BULUNDU

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 31 Mart'ta sona erecek kısa çalışma ödeneği desteğinin, sanayi işletmelerinin nitelikli insan kaynağını kaybetmemesi için sürmesi gerektiğini bildirdi.

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Özdebir, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği desteğinin bu ay sona ereceğini hatırlattı.

Salgın sürecinde zor bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Ülkemizin üretim gücünü kaybetmemesi için sanayi işletmelerimizin nitelikli insan kaynağını muhafaza edebilmesi lazım. Özellikle NACE koduna göre belirlenecek imalat sanayi sektörlerinde kısa çalışma ödeneği mutlaka devam etmeli. Böylece işten çıkarmalar da belli ölçüde yavaşlar. Sıkıntıya düşen firmalarımız da bu imkandan faydalanarak, yetişmiş elemanlarını çıkarmak zorunda kalmaz ve çalışanlarımız da işlerini kaybetmez."

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞLETMELERE CAN SUYU

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kısa çalışma ödeneğinin, ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşinceye kadar devam etmesinin, istihdamın korunması açısından önemli olduğunu bildirdi.

Akkol, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sürecinin başından bu yana TİSK olarak önceliklerinin, çalışanların sağlığı ve istihdamın korunması olduğunu belirtti.

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Üretimin durdurulmak zorunda kalındığı dönemlerde çalışanların mali kayıp yaşamaması için her türlü katkıyı sağladıklarını aktaran Akkol, bu dönemde hükümetin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini kaydetti.

Kısa çalışma ödeneğin, işletmelere can suyu olduğunu, bu uygulamayla çalışanlara 33 milyar liraya yakın ödeme yapıldığını vurgulayan Akkol, sağlanan destek ve iş birliğinden dolayı paydaşlara ve hükümete teşekkür etti.

Salgının getirdiği olağanüstü koşulların devam ettiğine işaret eden Akkol, kısa çalışma ödeneğinin sona erdirilmesi kararından sonra dünya ekonomisini etkileyen önemli gelişmelerin ortaya çıktığına dikkati çekti.

İSTİHDAMI KORUYUCU TEDBİRLERE DEVAM EDİLMESİ ÖNEMLİ

Çip krizi, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen yük gemisi kazası ve yeni mutant virüslerle dünyadaki Kovid-19 vaka artışları nedeniyle ortaya çıkan üretim, ihracat sorunlarının, mevcut durumun yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını doğurduğuna vurgu yapan Akkol, gerek bu koşullar gerekse hizmet sektörlerinin tam toparlanamaması nedeniyle istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmesinin önemini dile getirdi.

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Akkol, şu bilgileri verdi:

"Bu doğrultuda kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar devam etmesinin, istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte Mecliste bekleyen asgari ücret teşvikinin tüm yılı kapsayacak şekilde yasalaşmasının, istihdamını korumaya gayret eden işletmelere can suyu olacağını düşünüyoruz. Tüm dünyada yeni normal düzene geçişle birlikte, yeni nesil çalışma yöntemlerine verilecek desteklerin, istihdamımızı artırarak yolumuza devam etmemize büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. TİSK olarak Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu düşündüğümüz istihdamın korunması ve artırılması için var gücümüzle çalışmaya her zaman hazırız. İş birliğiyle atılacak adımlarla istihdamımızı ve çalışma hayatındaki sosyal barışı daha da güçlendireceğimize olan inancımız tamdır."