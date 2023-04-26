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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti anket sonuçlarında açık ara önde

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. 2023 seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'den peş peşe anket sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Peki son anket sonuçları ne diyor, kim önde? Hangi aday önde, kim ne kadar oy alıyor? İşte Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranında son durum.

16:12 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti son anket sonuçlarına göre ipi göğüslüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti son anket sonuçlarına göre ipi göğüslüyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı 53 bin 172. Adaylar seçim çalışmalarına devam ederken, bir yandan da son seçim anket sonuçları da gelmeyi sürdürüyor.

Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı nedir?

AK Parti cephesinden son anket sonuçlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İstanbul Basın Buluşması'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bu seçim 1950 seçimi gibi bir seçimdir. Menderes, Yeter söz milletindir demişti. Biz de söz de karar da milletindir, diyoruz. Bir kere daha milli iradenin bir kez daha tecelli etmesini milletimiz sağlayacaktır. Bakanlarımız partimize seçim sürecinde olumlu katkı sağlayacaklardır. Aday gösterilmeleri çok olumlu. Tek başına yüzde 49 üzerinde oy alabilmeyi başarmış bir siyasi hareketiz. Biz çok sayıda sahada var olmasını arzu ediyoruz." dedi.

AK Parti’nin oyu kaç?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da benzer ifadeler kullandı. Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Turan, partisinin anketlerdeki son oy oranını açıkladı. Turan, AK Parti'nin oyunun yüzde 40'larda, Erdoğan'ın oyunun ise 50'lerde olduğunu söyledi.

İYİ Parti'nin oy kaybettiğinin altını çizen Turan "İYİ Partili Kılıçdaroğlu'na oy vermez. İYİ Parti'nin geçen seçimlerde aldığı oyun çok daha azını alacağını iddia ediyorum. CHP'nin içinde kendi kavgaları varken bu tarafta çok uyumlu bir Cumhur İttifakı var." diye konuştu.


Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.


Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları
Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Afyon cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Afyonkarahisar 6 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? 28. Dönem Afyonkarahisar milletvekilleri kimler? İşte Afyonkarahisar seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

#AK Parti
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#son anket sonuçları
#2023 seçimleri
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