Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı 53 bin 172. Adaylar seçim çalışmalarına devam ederken, bir yandan da son seçim anket sonuçları da gelmeyi sürdürüyor.

Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı nedir?

AK Parti cephesinden son anket sonuçlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İstanbul Basın Buluşması'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bu seçim 1950 seçimi gibi bir seçimdir. Menderes, Yeter söz milletindir demişti. Biz de söz de karar da milletindir, diyoruz. Bir kere daha milli iradenin bir kez daha tecelli etmesini milletimiz sağlayacaktır. Bakanlarımız partimize seçim sürecinde olumlu katkı sağlayacaklardır. Aday gösterilmeleri çok olumlu. Tek başına yüzde 49 üzerinde oy alabilmeyi başarmış bir siyasi hareketiz. Biz çok sayıda sahada var olmasını arzu ediyoruz." dedi.

AK Parti’nin oyu kaç?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da benzer ifadeler kullandı. Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Turan, partisinin anketlerdeki son oy oranını açıkladı. Turan, AK Parti'nin oyunun yüzde 40'larda, Erdoğan'ın oyunun ise 50'lerde olduğunu söyledi.

İYİ Parti'nin oy kaybettiğinin altını çizen Turan "İYİ Partili Kılıçdaroğlu'na oy vermez. İYİ Parti'nin geçen seçimlerde aldığı oyun çok daha azını alacağını iddia ediyorum. CHP'nin içinde kendi kavgaları varken bu tarafta çok uyumlu bir Cumhur İttifakı var." diye konuştu.







