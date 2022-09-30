Spor Toto 1.Lig 7. hafta fikstürü, puan durumu

Liderlik yarışının her hafta değiştiği Spor Toto 1. Lig maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligin 7. haftasında çekişmeli karşılaşmalar izleyicileri bekliyor. TRT Spor ve TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak karşılaşmaların tarih ve saatleri haberimizde bulabilirsiniz.
SPOR TOTO 1. LİG 7. HAFTA KARŞILAŞMALARI
01 Eylül Cumartesi
13:30 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
16:00 SAKARYASPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
19:00 ALTAY - EYÜPSPOR
19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BODRUMSPOR A.Ş.
02 Eylül Pazar
13:30 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ADANASPOR A.Ş.
13:30 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
16:00 BOLUSPOR - TUZLASPOR A.Ş.
19:00 ALTINORDU - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
03 Eylül Pazartesi
20:00 ERZURUMSPOR FK - ALTAŞ DENİZLİSPOR