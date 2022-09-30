Spor Toto 1.Lig 7. hafta fikstürü, puan durumu Spor Toto 1. Lig maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi sebebiyle liglere verilen milli ara sona erdi. Karşılaşmalar 1 Eylül Cumartesi itibariyle tekrar başlıyor. Spor Toto 1.Lig 7. haftasında oynanacak 9 karşılaşma, TRT aracılığıyla futbol severlerle buluşacak. Peki bu hafta hangi maçlar oynanacak? Spor Toto 1.Lig 7. hafta fikstürü, puan durumu ve tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

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