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Spor Toto 1.Lig 7. hafta fikstürü, puan durumu

Spor Toto 1. Lig maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi sebebiyle liglere verilen milli ara sona erdi. Karşılaşmalar 1 Eylül Cumartesi itibariyle tekrar başlıyor. Spor Toto 1.Lig 7. haftasında oynanacak 9 karşılaşma, TRT aracılığıyla futbol severlerle buluşacak. Peki bu hafta hangi maçlar oynanacak? Spor Toto 1.Lig 7. hafta fikstürü, puan durumu ve tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Toto 1.Lig 7. hafta fikstürü, puan durumu
Spor Toto 1. Lig

Liderlik yarışının her hafta değiştiği Spor Toto 1. Lig maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligin 7. haftasında çekişmeli karşılaşmalar izleyicileri bekliyor. TRT Spor ve TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak karşılaşmaların tarih ve saatleri haberimizde bulabilirsiniz.

SPOR TOTO 1. LİG 7. HAFTA KARŞILAŞMALARI

01 Eylül Cumartesi

13:30 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

16:00 SAKARYASPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

19:00 ALTAY - EYÜPSPOR

19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BODRUMSPOR A.Ş.

02 Eylül Pazar

13:30 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ADANASPOR A.Ş.

13:30 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

16:00 BOLUSPOR - TUZLASPOR A.Ş.

19:00 ALTINORDU - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

03 Eylül Pazartesi

20:00 ERZURUMSPOR FK - ALTAŞ DENİZLİSPOR

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