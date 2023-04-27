Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. İşte haftanın fikstürü ve hakemleri.
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?
28 NİSAN CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 NİSAN CUMARTESİ
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
30 NİSAN PAZAR
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan
1 MAYIS PAZARTESİ
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan