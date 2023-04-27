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Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın maçları ve hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ile start verecek. Haftanın BAY geçen takımı Adana Demirspor olacak. Türkiye Futbol Federasyonu 32. haftada oynanacak müsabakalarında görev alacak hakemleri de açıkladı. Peki Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte haftanın fikstürü ve hakemleri.

13:51 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. İşte haftanın fikstürü ve hakemleri.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?

28 NİSAN CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 NİSAN CUMARTESİ

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

30 NİSAN PAZAR

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan

1 MAYIS PAZARTESİ

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




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#Ali Şansalan
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