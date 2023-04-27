Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için son hazırlıklar sürüyor. Maçın ayrıntıları belli oldu. Beşiktaş- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylı bilgiler...