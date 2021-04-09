1. Lig efsanesi Marco Paixão: 36 yaşındaki gol makinesi durdurulamıyor

Altay'da forma giyen son iki yılın gol kralı Marco Paixao, 97 maçta 72 gol attı. Yıldız futbolcu bu sezon da ligde 'kral' olursa üst üste 3. kez tacı takarak önemli bir başarının altına imza atacak.

Altay'da Paixao, Bursaspor'a attığı golle bu sezonki gol sayısını 20'ye çıkarmıştı. Portekizli forvetin en yakın takipçisi ise 16 golü bulunan Giresunsporlu Ibrahima Balde.

Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcu ilerlemiş yaşına rağmen birçok teklifin geldiği belirtildi. Altay'ın takımda tutmak istediği futbolcunun İzmir'de yaşamaktan mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde transfer olabileceği belirtiliyor.

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𝕸 𝖆 𝖗 𝖈 𝖔 𝖕 𝖆 𝖎 𝖝 𝖆 𝖔 🤔🏁 #İlkGündenBeri pic.twitter.com/2tZyNprVlT — Altay Spor Kulübü #İlkGündenBeri (@AltaySporKulubu) April 5, 2021



