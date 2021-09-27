1. Lig'de Eren Derdiyok fırtınası

Daha önce Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını giyen Eren Derdiyok, sezon başında transfer olduğu Ankaragücü'nde küllerinden yeniden doğdu.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında başkent ekibinin deplasmanda Bursaspor'u 4-0 yendiği maçta hat-trick yapan 33 yaşındaki futbolcu, takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu.

Gençlerbirliği, İstanbulspor ve Menemenspor maçlarını boş geçmeyen Eren Derdiyok, son olarak Bursaspor ağlarını da 3 kez havalandırdı ve 7 maçtaki gol sayısını 6'ya yükseltti.

⚽️⚽️⚽️#Geliyoruz pic.twitter.com/YxyroPhhrn — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 26, 2021