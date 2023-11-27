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Spor

10'un dönüşü muhteşem oldu

Alanyaspor macında ilk 11'de şans bulan Mertens, 2 gol ve 1 asistle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Belçikalı 10 numaranın performansından memnun kalan teknik direktör Buruk, Manchester United karsısında da şans verecek.

Umut Yılmaz
09:57 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mertens bu sezon ligdeki ilk gollerini attı.

Mertens bu sezon ligdeki ilk gollerini attı.

Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, Alanyaspor maçında müthiş bir performansa imza attı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın en önemli oyuncularından biri iken bu sezon formasını kaptıran 36 yaşındaki futbolcu, uzun zaman sonra bulduğu ilk 11 şansını iyi değerlendirdi.


Bir süredir maçlara yedek kulübesinde başlayan ve rotasyon oyuncusu olarak görev yapan Mertens, hala ilk 11 oyuncusu olduğunu ortaya koyduğu performansla teknik heyete gösterdi. Alanyaspor maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Mertens, galibiyetin mimarı oldu.



Manchester'a karşı koz

Teknik direktör Okan Buruk, Dries Mertens'in gösterdiği oyundan çok memnun kaldı. Oyuncusunu maçtan sonra tebrik eden Buruk, bu performansını devam ettirmesini istedi. Tecrübeli teknik adam, Manchester United karşılaşmasında da Mertens'i ilk 11'de başlatmayı planlıyor. Buruk, Belçikalı oyuncunun yakaladığı formdan faydalanmayı düşünüyor.





Kontratı bitiyor

Bu sezon Galatasaray ile 20 maça çıkan, 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Mertens, kontratının sonuna geldi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek. Sarı-kırmızılı kulübe geçtiğimiz sezon Napoli'den gelen Mertens'e sezon sonu veda edilmesi bekleniyor.





#Galatasaray
#Dries Mertens
#Alanyaspor
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