134 yıllık Bury ligden ihraç edildi
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134 yıllık Bury ligden ihraç edildi

İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi, finansal sıkıntılar yaşayan ülkenin en köklü kulüplerinden Bury'yi ligden ihraç etme kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Bury, İngiltere liglerinde en çok karşılaşmaya çıkan 6. kulüp konumunda bulunuyor.

Bury, İngiltere liglerinde en çok karşılaşmaya çıkan 6. kulüp konumunda bulunuyor.

EFL'den yapılan açıklamada, Bury'nin, kendisine verilen süre içinde maddi yönden yeterli kaynağı sağlayamaması ve borçlarını ödeyememesi gerekçesiyle İngiltere Futbol Ligi'nden (3. Lig) ihraç edildiği belirtildi.

1885 yılında kurulan Bury Kulübünün ihraç edilmesinin ardından bu sezon ligdeki takım sayısı 23'e düştü.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Bury Kulübü Başkanı Steve Dale, "Bu, lig tarihinin en karanlık günlerinden biri. Bu durumun Bury futbolcuları, teknik heyet, taraftarlar ve camiada hayal kırıklığı ve yıkıma neden olmasını anlayabiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dale, kulübün CN Sporting Risk adlı şirkete satılması konunda görüşmelere başlamasına rağmen uzlaşma sağlayamamıştı.

  • Tarihinde İngiltere Federasyon Kupası'nı iki kez müzesine götüren 134 yıllık İngiliz kulübü, 4 bin 852 maçla İngiltere liglerinde en çok karşılaşmaya çıkan 6. kulüp konumunda bulunuyor.

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