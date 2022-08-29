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169 gün sonra gelen gol

Altay tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olan Marco Paixao, 169 gün sonra siyah-beyazlı formayla gol atma sevinci yaşadı.

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Haber Merkezi İHA
169 gün sonra gelen gol
Marco Paixao, ilk üç sezonunda 1. Lig’de üst üste gol kralı olmuştu.

Altay’ın 37 yaşındaki santrforu Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla beşinci sezonunu geçiriyor.

Altay tarihinin de en golcü yabancı oyuncusu

İlk üç sezonunda 1. Lig’de üst üste gol krallığı yaşayan Portekizli futbolcu, attığı 82 golle aynı zamanda Altay tarihinin de en golcü yabancı oyuncusu unvanını elde etmişti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcü, sezonu 2’si Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 5 golle tamamlarken, Özgür Ekmekçioğlu yönetimiyle yaşadığı maddi anlaşmazlıklar sonucu siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmıştı.
169 gün sonra gol attı

Altay yönetimi, transfer yasağı sebebiyle geçen sezon kadroda bulunan oyuncularla anlaşma yoluna gitmiş ve Paixao yeniden ikna edilerek kadroya dahil edilmişti. Altaylı taraftarların gönlünde taht kuran Portekizli, bu sezon deplasmanda oynanan Pendikspor maçıyla beraber yedek kulübesinden oyuna girerek yeniden siyah-beyazlı formayı giydi. Paixao, dün İzmir’de oynanan ve 3-1 kaybedilen Keçiörengücü karşılaşmasına da ilk 11’de başladı. Altay, 2-0 gerideyken maçın 80. dakikasında kullanılan korner atışında kale önünde topa dokunan deneyimli golcü, topu filelere yollayarak 169 gün aranın ardından siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.
Paixao, son olarak geçen sezonun 29. haftasında (12 Mart 2022) oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.

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