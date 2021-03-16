2. Lig ekibi kırılmadık rekor bırakmadı

Tarihinde ilk kez 2018'de 2. Lig'e çıkıp aynı sezon Play-Off oynayan, geçen sezon da Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılar sonucu yenilerek 1. Lig'in eşiğinden dönen Ege ekibi, bu yıl rekorlar kırarak şampiyonluğa koşuyor.

Siyah-beyazlı futbolculardan takım kaptanı Nizamettin Çalışkan ile golcü Zahit Fındık, teknik direktör Serkan Özbalta ve kulüp başkanı Mevlüt Aktan başarının sırrının çok çalışmak, disiplin ve sevgi ortamı olduğunu söyledi.

Kaptan çok iddialı

Bu sezon 25 lig maçında 8 kez fileleri sarsan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan, takımdaki arkadaşlığın üst seviyede olduğunu dile getirdi. Deneyimli oyuncu, "Başarının sırrı birbirine saygı ve sevgi. Hocamız Serkan Özbalta'nın taktik sistemi de çok güçlü. Keşke herkes bu başarımızı görebilseydi, nasıl oynadığımızı izleseydi. Maalesef koronadan dolayı maçlar izlenemedi. Namağlup bir şekilde buraya geldik. Şampiyonluğu hiç maç kaybetmeden getirmek istiyoruz. Seneye de en büyük hedef Süper Lig'e yükselmek olacaktır" dedi.

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Zahit Fındık: Şampiyonluk gelecek

Forma giydiği 26 maçta 13 gol atarak takımın en skorer oyuncusu olan Zahit Fındık da başarının anahtarının disiplin olduğunu söyledi. Şampiyonluk için çok çalıştıklarını vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Sezon başından bu yana disiplini ve çalışmayı elden hiç bırakmadık. Hocamızla her gün dersimize iyi çalışıyoruz. Takımımız ve bizler iyi çalışıyoruz. Bu çok sezon çok şükür goller attım. Ancak gol atmaktan ziyade hedef şampiyon olmak. Çok gol atmışım, az atmışım fark etmez. Benim için önemli olan şampiyonluk. Yeter ki başarı gelsin" yorumunu yaptı.

Başarının mimarı Serkan Özbalta

Başarının baş mimarlarından olan teknik direktör Serkan Özbalta, oyuncuların getirdiği sisteme uyum sağladığını ve herkesin istenileni saha içinde verdiğini kaydetti. Geçen sezon Manisa FK'nın Play-Off finalinin ardından travma yaşadığını anlatan Özbalta, "Klişe olacak ancak çalışma, ciddiyet ve oyuncuların organizasyonlarla bize teslim olmaları başarının en büyük paydaları oldu. Oyuncularımız bizlere inandı, güvendi. İstediklerimizi sahaya çok çabuk yansıttı. Bu takım travma yaşadı, bu takım Play-Off'tan 1. Lig'e çıkamadı. Ona rağmen pes etmedi" ifadelerini kullandı.

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"Sadece skor takımı olmayacağız"

Takımın saha dışında da müthiş bir duruş ortaya koyduğunu belirten Özbalta, "Geçen sezonki finalden 28 gün sonra yeni sezon için maça çıktık. Önümüzde çok süre yoktu. Biz antrenmanları kesmedik. Başarıyı yakalayacaksak özverili olmalıydık. Fiziksel ve zihinsel idmanları üst düzey yaptık. Oyuncular verdiklerimizi çok çabuk kavradı. Manisa FK'nın projesi vardı. Benimle çalışmak istediler. Benim kulüp yapısına uygun olduğumu söylediler. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ancak rehavete kapılmak ne bana ne oyuncularıma yakışır. Gelecek sezon 1. Lig'e çıkarsak sadece skor takımı olmayacağız. Oynayacağımız futbolla da taraftarı mest ettiren bir takım olacağız" dedi.

Başkan Aktan: Biz sevgi kulübüyüz

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ise istikrarın başarıda çok büyük etken olduğuna dikkati çekti. "Biz sevgi kulübüyüz" diyen Aktan, "İşimizi severek yapıyoruz ve sabırlıyız. İyi bir planlama yapıyoruz. Manisa'nın, bu kulübün hedefi her zaman Süper Lig'dir. İddialı olacağız, biz iddialı insanlarız. Tabii ki gelecek yıl da şampiyonluğa oynayacağız. Bunun planlamasını en iyi şekilde yapacağız. Hedefimiz ilk 3 içinde yer almak olacaktır" şeklinde konuştu.

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Basamakları tek tek çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak ilk kez 2015 yılında 3. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, bu ligdeki 3 yıllık mücadelesinin ardından 2018'de adını yine ilk kez 2. Lig'e yazdırdı. 2. Lig'de son iki sezonda Play-Off oynayan, geçen sezon uzun süre lider götürdüğü ligde Play-Off finalinde seri penaltılarla hayal kırıklığı yaşayan kulüp, bu sezon ise istatistiklere damga vurdu. Manisa temsilcisi 2019 yılı yaz aylarında şirketleşirken yeşil-beyaz olan renklerini siyah-beyaz, adını da Manisa Futbol Kulübü olarak değiştirdi. Manisa FK, önce 1. Lig'e çıkıp ardından bir dönem Manisaspor'un yer aldığı Süper Lig'de kenti temsil etmeyi hedefliyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta puan durumu