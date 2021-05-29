2020-21 sezonu tescil edildi

Kutlama sırasında Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı takım otobüsünden düşerek yaralandı

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u kentte taraftarlar coşkuyla karşıladı.



Yaşanan talihsiz olayda, D-100 karayolu üzerinde üstü açık otobüste seyir halinde taraftarları selamlayan Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı, aracın üst geçidin altından geçtiği sırada üst geçide takılarak takım otobüsünden düştü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, tedaviye alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahri Can Avcı'nın otobüsten yere düşmesi ve ayağa kalkması görüntülendi.

