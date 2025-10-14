Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları tamamlandı: İşte alınan sonuçlar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçları tamamlandı: İşte alınan sonuçlar

23:5714/10/2025, Salı
G: 15/10/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla tamamlandı. İşte oynanan maçların sonuçları ve karşılaşmalardan bilgiler.

Elemelerde E, F, I ve K gruplarında 8 maç oynandı. E Grubu'nda yer alan Türkiye, sahasında ağırladığı Gürcistan'ı Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Kochorashvili kaydetti.


Gruptaki diğer mücadelede ise lider İspanya, sahasında Bulgaristan'ı Mikel Merino (2), Atanas Atanasov Chernev (kendi kalesine) ve Mikel Oyarzabal'ın golleriyle 4-0 yendi.


F Grubu'nda Portekiz, sahasında Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz adına iki golü de atan Cristiano Ronaldo, 41 golle FIFA Dünya Kupası elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Macaristan'ın golleri ise Attila Szalai ve Dominik Szoboszlai'den geldi.


İtalyan gazeteciler, siyah kurdele taktı

I Grubu'nda İtalya, sahasında oynadığı maçta Mateo Retegui (2) ve Gianluca Mancini'nin golleriyle İsrail'i 3-0 yendi. Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle FIFA ve UEFA'ya uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı yapılan İsrail'in bu sonuçla Dünya Kupası'na gitme şansı kalmadı. İtalyan Spor Yazarları Derneği’nin (USSI) girişimiyle, bu maçı takip eden İtalyan gazeteciler, Gazze’de hayatını kaybeden 250 gazeteci anısına siyah kurdele taktı.


İngiltere, gol yemeden bilet aldı

K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

Grupta kalesinde hiç gol görmeyen İngiltere, Letonya karşısında Anthony Gordon, Harry Kane (2), Maksims Tonisevs (kendi kalesine), Eberechi Eze ile farklı kazandı.


Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Türkiye-Gürcistan: 4-1

İspanya-Bulgaristan: 4-0


F Grubu

Portekiz-Macaristan: 2-2

İrlanda-Ermenistan: 1-0


I Grubu

Estonya-Moldova: 1-1

İtalya-İsrail: 3-0


K Grubu

Andorra-Sırbistan: 1-3

Letonya-İngiltere: 0-5

#2026 FIFA Dünya Kupası
#Avrupa Elemeleri
#Maç sonuçları
#Futbol
#2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
#8. hafta sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ekim temettü takvimi: Hangi şirketler kâr payı dağıtacak? Yatırımcılar için kritik tarihler ve dağıtılacak tutarlar