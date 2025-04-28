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3. Lig play-off 1. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

3. Lig play-off 1. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

16:4128/04/2025, Pazartesi
AA
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3. Lig play-off maçlarının hakemleri belli oldu.
3. Lig play-off maçlarının hakemleri belli oldu.

Futbolda 3. Lig play-off 1. tur müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde play-off 1. tur maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


1. Grup

30 Nisan Çarşamba:


15.00 Muşspor-Silifke Belediyespor: Fevzi Erdem Akbaş


16.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor: Sinan Özcan


2. Grup

30 Nisan Çarşamba:


16.00 Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Mustafa Hakan Belder


16.00 Silivrispor-Tire 2021 FK: Berat Buğra Çelik


3. Grup

30 Nisan Çarşamba:


16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947: Yunus Emre Çakar


20.00 52 Orduspor FK-Pazarspor: Berkay Erdemir


4. Grup

30 Nisan Çarşamba:


15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK: Oğuzhan Gökçen


16.00 Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: Yücel Büyük

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