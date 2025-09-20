300 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne büyük umutlarla giriş yapan Galatasaray, daha ilk haftada beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Eintracht Frankfurt ile Almanya deplasmanında karşılaşan sarı-kırmızılılar, 5-1 gibi ağır bir skorla sahadan ayrıldı. Mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen basit hatalar sebebiyle yediği gollerle dikkat çeken Galatasaray, henüz bu seviye için hazır olmadığını gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılılar son 33 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 3 galibiyet alabildi. Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Benfica’yı 3-1, 2018-2019'da Lokomotiv Moskova’yı 3-0, 2023-2024 sezonunda ise Manchester United’ı 3-2 yenebildi. Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar Eintracht Frankfurt maçıyla Avrupa’da çıktığı son 7 maçtan da galibiyet alamamış oldu.