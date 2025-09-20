300 milyon Euro'luk hayal kırıklığı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne büyük umutlarla başlayan Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile deplasmanında yaptığı ilk maçında 5-1’lik ağır bir yenilgi aldı. 300 milyon avroluk kadro sahada sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında 7 maçtır kazanamıyor.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne büyük umutlarla giriş yapan Galatasaray, daha ilk haftada beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Eintracht Frankfurt ile Almanya deplasmanında karşılaşan sarı-kırmızılılar, 5-1 gibi ağır bir skorla sahadan ayrıldı. Mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen basit hatalar sebebiyle yediği gollerle dikkat çeken Galatasaray, henüz bu seviye için hazır olmadığını gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılılar son 33 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 3 galibiyet alabildi. Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Benfica’yı 3-1, 2018-2019'da Lokomotiv Moskova’yı 3-0, 2023-2024 sezonunda ise Manchester United’ı 3-2 yenebildi. Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar Eintracht Frankfurt maçıyla Avrupa’da çıktığı son 7 maçtan da galibiyet alamamış oldu.
PARA FAYDA ETMEDİ
Yaz transfer döneminde harcadığı paralarla dikkat çeken Galatasaray’ın 300 milyon avro piyasa değeri bulunuyor. Osimhen’e 75 milyon avro, Uğurcan ve Singo’ya 30’ar milyon avro bonservis ödeyen sarı-kırmızılılar, takımın maaş bütçesini de neredeyse 100 milyon avro’ya çıkarttı. Tüm bunlara rağmen saha içerisinde alınan sonuçlar değişmedi.
ZOR FİKSTÜR BEKLİYOR
Eintracht Frankfurt karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray’ı zorlu bir viraj bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de çıkacağı TÜMOSAN Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlayacak. Bu maçtan 4 gün sonra ise Beşiktaş ile derbi mücadelesi oynayacak.