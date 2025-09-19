Yeni Şafak
Galatasaray'da genel kurul tarihi belli oldu

16:1519/09/2025, Cuma
AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini açıkladı


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre genel kurul toplantısı, 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 18 Ekim Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte düzenlenecek.





