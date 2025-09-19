Galatasaray'da genel kurul tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek
Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu.
Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini açıkladı
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre genel kurul toplantısı, 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 18 Ekim Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte düzenlenecek.
