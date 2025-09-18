Yeni Şafak
Galatasaray U19 Frankfurt'a farklı mağlup

18:0318/09/2025, Perşembe
Frankfurt - Galatasaray genç takım maçından kare.
Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi 1. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Eintracht Frankfurt U19 takımına 4-0 mağlup oldu ve lig aşamasına yenilgiyle başladı.

UEFA Gençlik Ligi 1. hafta karşılaşmasında Galatasaray U19 takımı deplasmanda Eintracht Frankfurt U19 takımıyla karşı karşıya geldi.


Sportpark'ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 4-0 mağlup ayrıldı ve lig aşamasına yenilgiyle başladı. Galatasaray'da Abdulsamet Şimşek 56. dakikada direkt kırmızı kart gördü.


Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Fenyö, 64. dakikada Staff, 68. dakikada Dzanovic ve 88. dakikada Prenaj attı.


Galatasaray ikinci maçında 30 Eylül Salı günü Liverpool'u konuk edecek.




#Galatasaray U19
#Frankfurt U19
#UEFA Gençlik Ligi
