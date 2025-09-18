Icardi'den Frankfurt maçı öncesi flaş hareket! Takıma böyle seslendi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Mauro Icardi'den flaş bir hareket geldi.
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda karşılaşılacak Eintracht Frankfurt maçı öncesi takımı topladı.
Tecrübeli golcü takım arkadaşlarıyla toplantı gerçekleştirip bu akşamki maçın önemine dikkat çekti.
Milliyet'te yer alan habere göre Icardi, son düdüğe kadar mücadele vurgusu yaptı.
Haberde Icardi'nin takıma, "Galatasaray’ın çok büyük marka olduğunu bu arenada göstermeliyiz. Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktan keyif almalı ve güzel sonuçlarla da kalitemizi ortaya koymalıyız. Galatasaray taraftarı bizlere çok inanıyor ve destek oluyor. Frankfurt maçını kazanarak onları mutlu etmeliyiz" konuşması yaptığı ifade edildi.