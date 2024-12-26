37 yaşındaki golcüye yeni sözleşme

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısında yetiştiği Celta Vigo'da uzun yıllardan bu yana forma giyen Aspas'ın mukavelesinin bir yıl uzatıldığı belirtildi.

Kariyerinde efsanesi kabul edildiği Celta Vigo'nun yanı sıra Liverpool ve Sevilla'da da oynayan deneyimli santrfor, İspanya Milli Takımı'nda da görev yaptı.