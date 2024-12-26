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37 yaşındaki golcüye yeni sözleşme

37 yaşındaki golcüye yeni sözleşme

10:0226/12/2024, Perşembe
AA
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Iago Aspas'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Iago Aspas'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo'da 37 yaşındaki oyuncu Iago Aspas'ın sözleşmesi yenilendi.

Celta Vigo'dan Iago Aspas'a yeni sözleşme yapıldı.


Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısında yetiştiği Celta Vigo'da uzun yıllardan bu yana forma giyen Aspas'ın mukavelesinin bir yıl uzatıldığı belirtildi.


Iago Aspas, bu sezon LaLiga'da çıktığı 16 maçta 6 gole imza attı.


Kariyerinde efsanesi kabul edildiği Celta Vigo'nun yanı sıra Liverpool ve Sevilla'da da oynayan deneyimli santrfor, İspanya Milli Takımı'nda da görev yaptı.







#Celta Vigo
#Iago Aspas
#La Liga

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