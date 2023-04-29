50 bin TL'ye biletleri satılan maçı hiç kimse izlemedi

1.Lig'in 35. haftasında oynanan Tuzlaspor-Eyüpspor karşılaşmasında yaşananlar kafaları karıştırdı. Mücadele öncesinde açıklanan fahiş bilet fiyatları dikkat çekerken, yine de biletleri satıldığı görüldü. Fakat biletleri alan taraftarların maça dahi gelmemesi sosyal medyada gündem oldu.





Maçı kimse izlemedi

Karşılaşma öncesinde Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirlemişti. Passolig'in sistemi üzerinden bakıldığında biletlerin büyük bir kısmının satıldığı fakat mücadeleye hiçbir taraftarın gelmediği görüldü.





"Tuzlaspor'un bu tavrını üzüntüyle karşılıyorum"

1'inci Lig'in 35'inci haftasında orta sıralarda yer alan Tuzlaspor Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda, play-off hattında yer alan Eyüpspor'u konuk etti. Tuzlaspor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını kendi taraftarları için 38 bin 500 TL, konuk ekip taraftarları için ise 50 bin TL olarak belirlemişti. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, karşılaşma öncesinde bilet fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Tuzlaspor'un tavrını üzüntüyle karşıladığını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Tuzlaspor maçında taraftarlarımız için belirlenen bilet fiyatını maçtan 1 gün önce öğrendik. Geçen sezon, stadımızı verdiğimiz şehrimizin takımı Tuzlaspor'un bu tavrını üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef taraftarlarımız statta olamayacak. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerimizle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Şampiyonlar Ligi biletlerinden pahalı

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1’inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti.





Biletleri 38 bin 500 ve 50 bin TL'ye satılan Tuzlaspor-Eyüpspor maçında tribünlerde kimse yer almadı.



Passo sistemine göre ise çokça sayıda bilet satın alınmış. pic.twitter.com/o5RGpH7Nyj — SPOR (@yenisafakspor) April 29, 2023



