55 yaşında kaleyi yeniden devraldı

Geçtiğimiz sezon teknik ekibinde yer aldığı Yalovaspor ile şampiyonluk yaşayan Hüseyin Gökdemir, 1. Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Doğanspor için yıllar sonra yeniden eldivenlerini giydi. Hayatını spora adayan Hüseyin Gökdemir, 1990 yılında profesyonel olarak kaleciliğe başladı. Geçmişte Yalovaspor’un yanı sıra Bandırmaspor, Pendikspor, Gönenspor, Çorluspor, Mudanyaspor ve Edremit Belediyespor gibi takımlarda profesyonel olarak oynayan Gökdemir, yıllar sonra bu kez amatör olarak kaleye geçti.









2003 yılında profesyonel futbol hayatı sona eren Gökdemir, 55 yaşında amatör olarak yeniden kaleye geçti. Tecrübeli eldiven, 2024-2025 sezonunda 1. Amatör Küme B Grubu’nda üst sıraları zorlayan Doğanspor’un kalesini korumaya başladı. Kaytazdere Belediyespor ile evinde 3-3 berabere kalan Sarı-kırmızılılarda tecrübeli file bekçisi, başarılı kurtarışlarıyla alkış aldı. Yeniden kaleye geçtiği için heyecanlı olduğuna vurgu yapan Hüseyin Gökdemir, “Çok heyecanlıyım. Antrenörlük yıllarından sonra yeniden lisansımızı çıkardık. Doğanspor’da son 4 maçta elimizden geleni yapacağız. Sanki ilk defa maça çıkıyormuş gibi bir heyecanım var. Şu maçı da hayırlısıyla atlatalım. Ondan sonra bakacağız” dedi.





Doğanspor Kulübü Başkanı Süreyya Yılmaz, Gökdemir’in takıma geri dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, “Kaleci eksikliğinden dolayı Hüseyin hocamıza rica ettik. Hüseyin hocamız 55 yaşında, bizi kırmadı. Hem de gençlere ağabeylik yaparak örnek bir kaleci oldu. 55 yaşında ilk maçına çıkıyor. O ne kadar heyecanlıysa, ben de o kadar heyecanlıyım. Yalovaspor’un eski profesyonel kalecisiydi. Ben şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.







