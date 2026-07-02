'61.000 Forma, Tek Yürek Trabzonspor’ kampanyası başlatıldı

Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, "61.000 Forma, Tek Yürek Trabzonspor' kampanyasını başlatmış bulunuyoruz" dedi.
Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, bordo-mavili kulübe destek için başlattıkları kampanya hakkında açıklamalarda bulundu.
Öksüz, "Trabzonspor, sadece bir futbol kulübü değil, milyonlarca insanın ortak değeri ve bu şehrin en büyük markasıdır. Bu nedenle kulübümüzün geleceği hepimizin ortak sorumluluğudur. Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, göreve geldikleri günden bu yana Trabzonspor’un mali yapısını güçlendirmek adına önemli bir mücadele vermektedir. Yaklaşık 13 milyar TL seviyesinde devralınan borç yükünün 5 milyar TL seviyelerine indirilmesi ve ağustos ayında borçların tamamen kapatılmasına yönelik ortaya konulan hedef, yönetimimizin Trabzonspor için gösterdiği fedakârlığın en önemli göstergelerinden biridir. Bu büyük emeğin camia tarafından güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sportif anlamda da olumlu bir süreç yaşanmaktadır. Trabzonspor’un evladı Fatih Tekke’nin takımın başında ortaya koyduğu çalışma azmi ve henüz sezon başlamadan gerçekleştirilen önemli transferler, yeni sezona ne kadar iddialı hazırlandığımızı göstermektedir. Yönetimimiz üzerine düşeni yapıyor, teknik heyetimiz üzerine düşeni yapıyor. Şimdi sıra camiamızda" diye konuştu.
Trabzonlular Federasyonu olarak "61.000 Forma, Tek Yürek Trabzonspor" kampanyasını başlattıklarının ifade eden Turgut Öksüz, "Hedefimiz, sezon sonuna kadar 61.000 forma ile kulübümüze destek olmak ve tüm taraftarlarımızı kombine almaya teşvik etmektir. Federasyonumuzun sosyal medya hesaplarından, kampanyamız aracılığıyla kulübümüze destek veren tüm gönüldaşlarımızı paylaşarak bu dayanışmayı büyüteceğiz. Ayrıca Trabzonspor’un geleceğinde iş dünyamızın desteği de büyük önem taşımaktadır. Bugün kulübümüze Trabzonlu olmayan birçok iş insanı sponsor olarak destek vermektedir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak Trabzonspor, adını taşıdığı şehrin en büyük markasıdır. Bu nedenle Trabzonlu iş insanlarımızın da sponsorluk başta olmak üzere kulübümüze daha güçlü destek vermelerini bekliyoruz. Bugün eleştirme değil, destek olma günüdür. Trabzonspor’un başarısı; yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu, taraftarı ve iş dünyasının aynı hedef etrafında kenetlenmesiyle gelecektir. Tüm Trabzonsporluları forma almaya, kombine sahibi olmaya ve 61.000 forma, Tek Yürek Trabzonspor kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.