'61.000 Forma, Tek Yürek Trabzonspor’ kampanyası başlatıldı

Öksüz, "Trabzonspor, sadece bir futbol kulübü değil, milyonlarca insanın ortak değeri ve bu şehrin en büyük markasıdır. Bu nedenle kulübümüzün geleceği hepimizin ortak sorumluluğudur. Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, göreve geldikleri günden bu yana Trabzonspor’un mali yapısını güçlendirmek adına önemli bir mücadele vermektedir. Yaklaşık 13 milyar TL seviyesinde devralınan borç yükünün 5 milyar TL seviyelerine indirilmesi ve ağustos ayında borçların tamamen kapatılmasına yönelik ortaya konulan hedef, yönetimimizin Trabzonspor için gösterdiği fedakârlığın en önemli göstergelerinden biridir. Bu büyük emeğin camia tarafından güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sportif anlamda da olumlu bir süreç yaşanmaktadır. Trabzonspor’un evladı Fatih Tekke’nin takımın başında ortaya koyduğu çalışma azmi ve henüz sezon başlamadan gerçekleştirilen önemli transferler, yeni sezona ne kadar iddialı hazırlandığımızı göstermektedir. Yönetimimiz üzerine düşeni yapıyor, teknik heyetimiz üzerine düşeni yapıyor. Şimdi sıra camiamızda" diye konuştu.