7 gollü maçta Frankfurt mağlup: Bundesliga'da beklenmedik sonuç

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı farklı mağlup eden Frankfurt, Bundesliga maçında Union Berlin'i konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, konuk ettiği Union'a 4-3 mağlup oldu.
Union'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ansah ve 32, 53, 56. dakikada Burke (3) kaydetti.
Eintracht Frankfurt'un gollerini 45+3. dakikada Brown, 80. dakikada Can Uzun ve 87. dakikada Burkardt (P) attı.
Bu sonucun ardından Frankfurt 6 puanla 6. sıraya geriledi. Union Berlin puanını 6'ya yükseltirken 10. sırada yer aldı.