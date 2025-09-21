Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
7 gollü maçta Frankfurt mağlup: Bundesliga'da beklenmedik sonuç

7 gollü maçta Frankfurt mağlup: Bundesliga'da beklenmedik sonuç

18:4621/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Union Berlin'in gol sevinci.
Union Berlin'in gol sevinci.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı farklı mağlup eden Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga 4. haftasında konuk ettiği Union Berlin'e 4-3 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı farklı mağlup eden Frankfurt, Bundesliga maçında Union Berlin'i konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, konuk ettiği Union'a 4-3 mağlup oldu.


Union'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ansah ve 32, 53, 56. dakikada Burke (3) kaydetti.


Eintracht Frankfurt'un gollerini 45+3. dakikada Brown, 80. dakikada Can Uzun ve 87. dakikada Burkardt (P) attı.


Bu sonucun ardından Frankfurt 6 puanla 6. sıraya geriledi. Union Berlin puanını 6'ya yükseltirken 10. sırada yer aldı.






#Eintracht Frankfurt
#Union Berlin
#Bundesliga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB personel alım sonuçları açıklandı mı? GSB 450 yurt yönetim personeli alımı sonuç sorgulama ekranı