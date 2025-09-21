Galatasaray maçında gol atmıştı: Almanlardan Türk yıldız için görülmemiş bonservis!

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'un 19 yaşındaki milli yıldızı Can Uzun, sezona 5 maçta 4 gol-3 asistle fırtına gibi başladı. Galatasaray maçında da gol atan milli yıldız için Frankfurt flaş bir karar aldı. 19 yaşındaki yıldız için rekor seviyede bonservis bedeli belirlendi. İşte detaylar.
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, bu sezonki performansıyla şimdiden gözleri üzerine çeken Can Uzun hakkında flaş bir karara imza attı.
Bild'in haberine göre; Alman yöneticiler, geçtiğimiz sezon yalnızca 11 milyon Euro'ya transfer ettiği milli yıldızımız için tarihe geçecek bir bonservis bedeli istiyor.
Eintracht Frankfurt, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki yetenekli hücumcunun fiyat etiketini 80 milyon Euro olarak belirledi.
Can Uzun bu miktarda bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek.
Zirvede 2015/16 sezonunda 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.
2024/25 sezonuna harika bir başlangıç yapan Can Uzun, Eintracht Frankfurt forması ile tüm kulvarlarda 5 maça çıktı ve 4 gol / 3 asistlik performans sergiledi.