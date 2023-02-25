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Spor

85 Milyon Omuz Omuza yaralarını birlikte saracak

Ülkemizi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startı 1 Mart'ta verilecek.

15:52 . 25/02/2023 Cumartesi
DHA
Omuz Omuza kampanyası 1 Mart'ta başlıyor.

Omuz Omuza kampanyası 1 Mart'ta başlıyor.

Deprem bölgelerine konteyner ve tüm barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak Omuz Omuza kampanyası 1 Mart'tan 5 Haziran'a kadar devam edecek.


TFF'den yapılan açıklamada, "1 Mart 2023 Çarşamba günü 20.00'da başlayarak televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla, yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Söz konusu yayını, Kulüp Başkanlarımız, futbolcularımız, milli takım oyuncularımız, teknik direktörlerimiz, sanat dünyası ve spor basını başta olmak üzere camiamızın önde gelen isimleri ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dönemde desteğini yakın bir şekilde hissettiren FIFA, UEFA, yabancı Futbol Federasyonlarının yöneticilerinin ve uluslararası yıldız futbolcuların da organizasyona katılımını bekliyoruz.Uzun soluklu kampanya süresince elde edilecek gelirler, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Büyük afet sonrasında yaraları sarmak ve toparlanma döneminde halkımıza futbol dünyası olarak desteğimizi güçlü şekilde hissettirmek adına omuz omuza veriyor; hep birlikte milletimizin geleceğe yönelik kaygılarını azaltmak, umutlarını yeniden yeşertmek için çalışıyoruz. 1 Mart'ta takımlarımızın bütün renklerini kırmızı-beyaz altında buluşturuyor ve futbolun iyileştirici gücüyle büyük bir sinerji yaratmayı umuyoruz. Biz 85 milyonluk dev bir aileyiz. Acımız da gözyaşımız da bir. Futbol sadece futbol değil, yardımlaşmak ve omuz omuza vermek demek. İşte bu yüzden; her bir ferdimizi omuz omuza verip "iyiliğe" davet ediyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. 1 Mart'ta herkesi ekranların başında kampanyamıza destek olmaya bekliyoruz. Gelin, yaralarımızı hep birlikte saralım" denildi.


Bakan Kasapoğlu: "Tek yürek olup, yaralarımızı birlikte sarıyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederken, "Futbolun ülke tarihimizde çok önemli bir yeri var. Akıllarımıza kazınan, kalplerimizde yer etmiş, milletimizi gururlandırmış bir çok başarının yaşandığı bir branş futbol. "Yüzyılın Felaketi" süresince gördük ki spor; dayanışmanın da önemli sembollerinden biri. Güzel anılar biriktirmemize vesile olmuş, bizi tüm dünyada onurla temsil etmiş futbol dünyamızın bu zor günlerde bir araya geliyor olması çok anlamlı. Bir tarafında rekabet olan futbolun, ihtiyaç duyulduğu zaman camia fark etmeden birleşiyor ve tek amaç uğrunda ele ele veriyor olması milletimizin ve bu toprakların asil duruşunun da bir ispatı. Bizim sevincimiz de, acımız da bir. Bu vesileyle "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Sadece iyi günde değil, zor günde de bir olduğumuzu gösteren Türk milletinin her bir ferdine saygılarımı sunuyorum. 1 Mart'ta tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz" ifadelerini kullandı.

#TFF
#Omuz Omuza
#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
1 saat önce
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85 Milyon Omuz Omuza yaralarını birlikte saracak
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