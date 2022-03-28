A Milli Futbol Takımı İtalya karşısında ilk galibiyetini arayacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden A Milli Takım, yarın saat 21.45’te Konya’da İtalya ile özel maçta karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

İtalya ile 15. randevu

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Konya’da ağırlayacağı İtalya’ya karşı hiç galibiyeti bulunmuyor.

İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören milliler, İtalya ağlarına ise 8 gol gönderdi.

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Türkiye 20 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye olarak Dünya Kupası şansını kaybetti. Ay-Yıldızlılar, son olarak 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası’nda 3’üncü olarak tarihi bir başarı elde etmişti. İtalya ise sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk ettiği maçta kalesinde gördüğü son dakika golüyle 1-0 mağlup olarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nda yer alamadı.

Türkiye'nin İtalya'ya karşı yüzü gülmüyor

İtalya, EURO 1964 Elemeleri’nde ilk kez karşılaştığı Türk Milli Takımı’nı 2 Ocak 1962’de 6-0 mağlup etti. İstanbul Mithatpaşa Stadı’nda oynanan rövanş maçında ise rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Türkiye, 10 yıl sonra 1974 Dünya Kupası Elemeleri’nde tekrar karşılaştığı İtalya ile oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldı. İstanbul’da oynanan rövanşta ise rakibine 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası’na veda etti. Türkiye, İtalya ile 1978, 1984, 1994 yıllarında oynanan hazırlık maçlarında ise 3 mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılar, EURO 2000 Turnuvası’nda B grubu’nda İtalya’ya 2-1 mağlup oldu. İtalya, Antonio Conte’nin attığı golle 1-0 öne geçerken 61’inci dakikada Okan Buruk’la beraberliği yakaladı fakat 70’inci dakikada gelen Filippo Inzaghi’nin golüne engel olamadı ve rakibine yine boyun eğdi.

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Son maç EURO 2020'deydi

Türkiye, İtalya ile son olarak UEFA EURO 2020 turnuvasının açılış maçında karşı karşıya gelmiş, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın, ikinci yarısında Merih Demiral (kk), Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin golleriyle rakibine 3-0 mağlup olmuştu.

Kuntz ile 6. maç

A Milli Futbol Takımı, Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile 6'ncı maçına çıkacak. Kuntz yönetiminde geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden milli takım, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı. Milliler, Norveç ile 1-1 berabere kalırken, Letonya'yı 2-1, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. A Milli Takım. Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 yenerek play-off yarı finaline yükseldi. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Ay-Yıldızlalar, Kuntz yönetimindeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

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Salih Özcan kadroya dahil edildi

Geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını açıklayan Almanya doğumlu orta saha Salih Özcan, Konya’da İtalya ile oynanacak maç için kadroya dahil edildi.

Burak Yılmaz kadroda yok

Türkiye’nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçta skor 2-1 iken 85'inci dakikada penaltı kaçıran ve maçtan hemen sonra milli takım kariyerine nokta koyan Burak Yılmaz, "Atamadım, nasıl atamadım? Ben de şok içerisindeyim. Kaçırınca çok büyük hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Başka söyleyecek bir şey yok. Ömrüm boyunca her gece uyumadan bu penaltıyı atacağım herhalde" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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