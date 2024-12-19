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A Milli Futbol Takımımızın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımımızın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

12:4019/12/2024, Perşembe
AA
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A Milliler, kasım ayında da 28. sırada yer almıştı.
A Milliler, kasım ayında da 28. sırada yer almıştı.

Aralık ayı FIFA dünya sıralaması yayınlandı. A Milli Futbol Takımımız 1537,24 puanla 28. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu. FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1537,24 puanla 28. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10 basamağında değişiklik olmadı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.


Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1) Arjantin - 1867,25

2) Fransa - 1859,78

3) İspanya - 1853,27

4) İngiltere - 1813,81

5) Brezilya - 1775,85

6) Portekiz - 1756,12

7) Hollanda - 1747,55

8) Belçika - 1740,62

9) İtalya - 1731,51

10) Almanya - 1703,79



#FIFA
#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye

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