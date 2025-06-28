A Milli Kadın Basketbol Takımı Litvanya maçına hazır

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki antrenmanda milliler, Litvanya maçı öncesinde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Barış ve Dostluk Salonu’ndaki antrenmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.