A Milli Takım Samsun'a gitti

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Samsun'a hareket etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.