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A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı üç maç öncesinde aday kadro açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası kadrosuna götürmediği Salih Uçan'ı bu kez kadroya davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Şenol Güneş

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası kadrosuna davet ettiği Rıdvan Yılmaz'ı bu kez kadroya dahil etmedi. Güneş, turnuvaya götürmediği Salih Uçan'ı ise eleme maçları öncesinde kadroya yazdı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı;

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

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